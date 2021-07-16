Son dakika haberleri! Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri ve uçakları, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı. Gün boyunca yangına müdahale eden söndürme helikopterleri ve uçaklar, havanın kararmasının ardından çalışmalarına ara verdi.

Kızılçam ormanındaki yangına karadan müdahale sürüyor.

Bakan Pakdemirli helikopterle inceleme yaptı

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulundu.

Pakdemirli, inceleme sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da Pakdemirli'ye eşlik etti.

Boşaltılan evlerin çevresinde önlem alınıyor

Bölgede, dün risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan bazı evler görüntülendi. Evlerin çevresinin dumanlarla kaplı olduğu gözlendi.

Bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem alıyor.

Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenildi.

Yangın süreci

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Son dakika haberleri! Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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MERSİN'DE ORMAN YANGINI
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