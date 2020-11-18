Son dakika haberleri | Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlamada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlamada 1 kişi yaralandı

18.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:53
Son dakika haberleri | Mersin'de dinlenme tesisinin kazan dairesinde patlamada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin bodrum katındaki su ısıtma tankının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, dinlenme tesisinin bodrum katındaki su ısıtma tankının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki dinlenme tesisinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle yaralanan tesis müdürü Yücel A. (51), ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, patlamanın, kazan dairesindeki su ısıtma tankındaki basınç yükselmesi nedeniyle yaşandığını belirledi.

Hasarın da oluştuğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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