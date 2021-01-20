Son dakika haberleri! Mersin'de DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Son dakika haberleri! Mersin'de DEAŞ'lı terörist yakalandı

20.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:53
Son dakika haberleri! Mersin'de DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haberler... MERSİN'de DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yaşa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, yakalanarak gözaltına aldı.

MERSİN'de DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yaşa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen terörist, yakalanarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde emir düzeyinde silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensubunun Mersin'e geldiğini ve kamu kurumlarına yönelik eylem arayışı içerisinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tespit ettiği adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 3 sim kartı ile çok sayı da dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri! Mersin'de DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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