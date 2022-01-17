DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı - Haberler
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DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Pençe-2" operasyonunda 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü Deaş'a yönelik "Pençe-2" operasyonunda 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak'ta hakkında gözaltı kararı verilen 10'u Suriye, 4'ü Irak uyruklu 20 DEAŞ şüphelisinden 17'sinin yakalandığı soruşturmaya ilişkin, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir zanlı hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 zanlı adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 10'u Suriye, 4'ü Irak uyruklu 20 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 12 Ocak'ta "Pençe-2" adı verilen şafak operasyonunda zanlılardan 17'si yakalamıştı. Şüphelilerden 3'ü adreslerinde bulunamamıştı.

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

DEAŞ'a yönelik Pençe-2 operasyonunda 4 zanlı daha yakalandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Gözaltı, Mersin, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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