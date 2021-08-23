Son dakika haberleri... Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
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Son dakika haberleri... Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi

Son dakika haberleri... Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mersin'de yaz döneminde camilerde Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik bilinci eğitimi verildiği bildirildi.

Mersin'de yaz döneminde camilerde Kur'an kursuna katılan çocuklara trafik bilinci eğitimi verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymanın büyükler kadar çocuklar için de çok önemli olduğu, özellikle büyüme çağında olan 3-11 yaş aralığındaki çocuklarda tehlike kavramının henüz oturmamış olmasının, sokakları tehlikeli hale getirdiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaz döneminde camilerde Kur'an kurslarına giden çocuklara emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya geçidini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik işaretleri gibi konularda eğitim verildiği belirtilen açıklamada, eğitimin sonunda çocuklara kırmızı düdük ile 'trafik dedektifi' kimlik kartları verildiği kaydedildi.

Eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşmasına katkı sağlandığı, trafiğe çıkan anne ve babalarını da kursta edindikleri bilgiler sayesinde daha bilinçli olmaları yönünde uyardıkları ifade edildi. - MERSİN

Son dakika haberleri... Mersin'de çocuklara trafik eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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