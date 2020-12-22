Son dakika haberleri! Mersin'de çocuklar için 50 oyun parkı yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Adını Sen Koy Projesi" kapsamında 13 ilçede 50 oyun parkı kurulacak.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, "Hiçbir mahalle parksız, hiçbir çocuk oyunsuz kalmayacak" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 50 farklı noktaya yapılacak oyun parklarının isimlerini çocuklar belirleyecek.

Çocuklar, 1 Nisan 2021'e kadar hayal ettiği ismi bir mektup veya resimle anlatarak parkiminadi@mersin.bel.tr adresinden gönderebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci