Son dakika haberleri! Mersin'de çivi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Mersin'de çivi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Mersin'de çivi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çivi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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