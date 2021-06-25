Son dakika haberleri... Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri... Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuşluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.

Son dakika haberleri... Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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