Son dakika haberleri! Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Duruhan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 5 arazözle çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.???????
AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri