Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi

23.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:27
Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de, zorla alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli hakkında 3 suçtan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin'de, zorla alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli hakkında 3 suçtan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık 2020'de Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki iş yerinde, çalışanı H.C'yi (22) maket bıçağıyla tehdit edip, cinsel saldırıda bulunduğu ve zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.A. (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Mersin Cumhuriyet Basşavcılığınca, şüpheli hakkında, "Tehdit", "Basit cinsel saldırı" ile "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, O.A'nın, iş için kent dışına gidecekleri bahanesiyle akşam saatlerinde ofise çağırdığı H.C'yi, maket bıçağıyla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Şüphelinin, saldırı üzerine direnen müştekiyi zorla alıkoyduğu aktarılan iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarının da bulunduğu bilirkişi raporunun iddiaları doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

Suç kaydının olduğu öğrenilen O.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 20:28:26. #1.16#
title