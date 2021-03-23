Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de, zorla alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli hakkında 3 suçtan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.