Son dakika haberleri... Mersin'de binadan pencerenin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika haberleri... Mersin'de binadan pencerenin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Mersin'de binadan pencerenin düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bir son dakika haberine göre Silifke ilçesinde bir binanın 7. katından düşen pencerenin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Silifke ilçesinde bir binanın 7. katından düşen pencerenin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'nde bir binanın 7. katından görevlinin temizlik için açmak istediği pencere bir anda menteşelerinden kurtularak düştü.

Düşen pencere, park halinde bulunan U.G'ye ait 33 KCS 03 plakalı araca zarar verdi.

Pencerenin düşme anı bir dershanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamerada yer alan görüntülere göre, sokaktan bir kişi geçtikten saniyeler sonra pencere park halindeki otomobilin üzerine düşüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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