Son dakika haberleri | Mersin'de bazı hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyarete kapatıldı
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Son dakika haberleri | Mersin'de bazı hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyarete kapatıldı

17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:10
Son dakika haberleri | Mersin'de bazı hayvanat bahçesi ve barınaklar ziyarete kapatıldı

Son dakika haberleri... Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı hayvanat bahçesi ve barınakların 6 Ocak'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı hayvanat bahçesi ve barınakların 6 Ocak'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Tarsus Doğa Park ile Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki hayvan bakımevleri, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yapılacağı alanların fiziki şartlarının iyileştirileceği kaydedildi.

Tarsus Doğa Park ve iki ilçedeki hayvan bakımevi, 6 Ocak'a kadar ziyaretçilere kapalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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