Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir restoranda tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir restoranda tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Merkez Mahallesi'ndeki bir restoranda Y.S. ile M.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Y.S, tartışmanın büyümesi üzerine restoran dışındaki aracında bulunan av tüfeğini alarak M.S'ye ateş etti.

Başından ağır yaralanan M.S, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.S, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA - Son Dakika Haberleri

Mersin, Güncel, Haber

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