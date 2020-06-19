Son dakika haberleri! Mersin'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri! Mersin'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Mersin'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
19.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:54

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Devlet Hastanesi'nin karşısında bulunan 15 katlı bir apartmanın 4. katında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sonrası bazı dairelerde yoğun duman oluştu. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Servise bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı, 1 su tankeri ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ile yangına müdahale edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilendikleri belirlenen biri çocuk 7 kişiyi apartmandan çıkardı. Dumandan etkilenenler binanın karşısındaki Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Müşahede altında tutulan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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