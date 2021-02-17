Son dakika haberleri: Mersin'de anne ve oğluna silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri: Mersin'de anne ve oğluna silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

17.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:46
Son dakika haberleri: Mersin'de anne ve oğluna silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlı serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde anne ve çocuğuna silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan akrabaları 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde anne ve çocuğuna silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan akrabaları 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 12 Şubat'ta yanında 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile otomobille yayladaki evlerine giden T.T'nin (37) önünü, Çamlıdere mevkisinde akrabaları E.T (60), T.T. (29), H.T. (37) ve H.İ.S. (33) araçla kesti.

Burada, oğluyla birlikte akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan ve yara almayan anne T.T, durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Toroslar Emniyet Müdürlüğünce şüpheliler hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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