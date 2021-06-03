Son dakika haberleri: Mersin'de Akkuyu NGS çalışanlarına orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi

Son dakika haberleri: Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanlarına orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanlarına orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, santral çalışanları için "Orman yangınları ve mücadele yöntemleri" konulu eğitim düzenledi.

Gülnar İşletme Müdürü Muharrem Şahin, İşletme Mühendisi Bekir Kaya ve Büyükeceli Orman İşletme Şefi Musa Karkıcak'ın da yer aldığı 2 günlük eğitime, Akkuyu NGS çalışanları 4 grup halinde katıldı.

Eğitime katılanlara orman yangınlarıyla mücadele teknikleri hakkında kapsamlı bilgilendirilmeler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan