Son dakika haberleri! Mersin'de adliye otoparkı civarında çıkan yangında 4 araç hasar gördü
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Son dakika haberleri! Mersin'de adliye otoparkı civarında çıkan yangında 4 araç hasar gördü

14.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:53
Son dakika haberleri! Mersin'de adliye otoparkı civarında çıkan yangında 4 araç hasar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, adliye otoparkının çevresindeki otluk alanda çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, adliye otoparkının çevresindeki otluk alanda çıkan yangın 4 araçta hasara neden oldu.

Mersin Adliyesi otoparkı civarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Otoparktaki 4 aracın hasar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Aracı zarar görenlerden Mikail Fidan, AA muhabirine, arkadaşlarının haber vermesi üzerine yangını öğrendiğini belirterek, "Geldiğimde her şey olup bitmişti. Aracımda yaklaşık 1000 liralık zarar var." dedi.

Caner Murat da çevredekilerden haberi üzerine koşarak aracının yanına geldiğini aktararak, "Böyle bir durumla karşılaştık. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Aracın ön kısmında hasar var. İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürmüş." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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