25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
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25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu

30.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kişi, fabrikanın yanındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kişi, fabrikanın yanındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Siteler Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının yanındaki su birikintisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen belediyeye bağlı ekipler, biriken suyu çekti. Polis de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Vücudunda darp veya yara izine rastlanmayan cesedin Alican Çubuk'a (25) ait olduğu belirlendi.

Çubuk'un cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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