Son dakika haber: 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber: 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de, otoyolda 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin'de, otoyolda 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 33 RK 097 plakalı kamyonet, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önce 59 ACB 006 plakalı tıra, daha sonra M.D. idaresindeki 34 PS 5457 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 kamyonet otoyolda devrildi.

Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otoyolda kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika haber: 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: 2 kamyonet ve tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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