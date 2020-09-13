Son dakika haberleri | Mersin'de 2 bin rakımda, maske kullanımının önemine dikkati çektiler
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Son dakika haberleri | Mersin'de 2 bin rakımda, maske kullanımının önemine dikkati çektiler

Son dakika haberleri: Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerindeki 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla "Maskeni Tak, Uçmana Bak" etkinliği düzenlendi.

Son dakika haberleri | Mersin'de 2 bin rakımda, maske kullanımının önemine dikkati çektiler
13.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:28

Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerindeki 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla "Maskeni Tak, Uçmana Bak" etkinliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesi öncülüğünde Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) "Kıyılardan Dağlara Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi" kapsamında Akpınar Mahallesi'nin 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde yamaç paraşütüyle uçuş yapıldı.

Etkinlikte çeşitli illerden katılan 20 paraşütçü ile doğaseverler ve bisiklet grupları maske kullanımına dikkat çekti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da yamaç paraşütüyle uçarak katılımcılara destek verdi.

Tollu, gazetecilere, bu süreçte vatandaşların maske kullanımına dikkat etmelerini isteyerek "Güzel bir etkinlik. Erdemli'nin güzelliğini havadan görmek ayrı bir keyif. Herkesi bölgemizi havadan keşfe ve adrenaline bekliyoruz." dedi.

Mersin Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Derneği Başkanı Hüseyin Atlı da bölgenin yamaç paraşütüne elverişli bir konumda olduğunu belirterek, burada uçuş yapmanın oldukça güzel olduğunu dile getirdi.

Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Serin de bu tür etkinliklerle bölgenin bilinirliğinin arttığını kaydetti.

Üniversite öğrencisi Nazlı Atıcı da maske kullanımı için farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte uçuş yapmanın eğlenceli olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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