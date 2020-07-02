Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor
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Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor

Son dakika habere göre Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' sayesinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve kimsesiz durumdaki vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor.

02.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:28

Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' sayesinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve kimsesiz durumdaki vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilçe genelinde 65 yaş üstü, hastalık veya engelleri nedeniyle, gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' sürüyor. Ekipler, 1 Ocak-30 Haziran itibariyle 177 ev temizliği, 139 kişiye kişisel bakım hizmeti verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle daha kontrollü ve dikkatli şekilde verilen hizmet sayesinde, ilçe genelinde periyodik şekilde ulaşılan aile sayısı ise 316'ya ulaştı. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada pandemi sürecine rağmen; evde bakım ve temizlik hizmetinin sürdüğünü ifade etti. Başkan Gültak, "Yaşlılarımız; bizim atamız, öğretmenimiz ve geçmişimize dair en kıymetli hafızamızdır. Bizleri büyütüp bugünlere getiren büyüklerimizin kıymetini bilmeli, onları sevmeli ve saygı göstermeliyiz. Bizler de gönül belediyeciliği şiarıyla, yaşlılarımızın yardımına koşuyor, imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Geçen yıl binlerce ailemize ulaşıp hizmet verdik. Amacımız, yaşlı ve engelli insanlarımızın, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yalnız, kimsesiz olmadıklarını hissettirmektir. Onlardan alacağımız hayır duaları, bizim için en büyük mükafattır. Önümüzdeki günlerde daha fazla ailemize ve yaşlımıza ulaşarak aynı hizmeti vermeye, gönüllerini kazanmaya devam edeceğizö dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlara da seslenen Başkan Gültak, bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmelerini istedi.

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Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor

Kaynak: DHA

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