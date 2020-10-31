İzmir'deki enkazda, Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve 6 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtuldu
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İzmir'deki enkazda, Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve 6 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtuldu

31.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:56
İzmir'deki enkazda, Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve 6 yaşındaki çocuğu sağ olarak kurtuldu

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23.

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 23. saatinde enkaz altında sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilki 6 yaşındaki Umut alkışlarla sağ olarak kurtarıldı. Umut'un enkazdan yaklaşık 23 saat sonra çıkarılması enkaz altında yakınlarını bekleyenlere de umut oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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