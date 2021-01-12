Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

12.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:22
Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

Son dakika gündem haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:29:43. #1.15#
title