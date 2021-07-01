Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü
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Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü Edirne'deki Meriç Nehri'nde bulunan adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.

Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü

EDİRNE - Edirne'deki Meriç Nehri'nde bulunan adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde çıktı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, dün gece nehre yakın bir mevkiden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden ekipler, nehir sebebiyle adaya ulaşamadı. Adadaki yangın sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Yangın sonucu ağaçlık alan zarar gördü.

Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü
Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü
Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü
Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü
Son dakika haberleri! Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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