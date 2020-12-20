Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim
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Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim

20.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:48

Son dakika habere göre Menteşe ilçesinin Boş sokak, park ve yürüyüş yollarından detay görüntü MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu.

Menteşe ilçesinin Boş sokak, park ve yürüyüş yollarından detay görüntü MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ile Burdur'da cadde, sokak ve sahiller sessizlik hakim oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokak, park ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Menteşe ilçesinde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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