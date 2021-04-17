Son dakika haberleri... Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
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Son dakika haberleri... Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.

Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri... Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haberleri... Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haberleri... Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haberleri... Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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