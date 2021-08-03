Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri! Menteşe'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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