Son dakika haberleri | Menemensporlu Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'e transfer oldu
Son dakika haberler: TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'le anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen Kosovalı savunma oyuncusu David Domgjoni, İsviçre temsilcisi Luzern'le anlaştı.
Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezondur takımda forma giyen Domgjoni'nin İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'e transfer olduğu belirtildi.
Açıklamada, Domgjoni'ye yeni takımında başarılar dilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz