Son dakika haberleri... Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer etti
Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.
24.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.
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Kaynak: AA