Son dakika haberleri... Menemenspor, Tidjani Anaane'yi transfer etti Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Tunus'un AS Soliman takımında forma giyen Beninli futbolcu Tidjani Anaane'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında görev alan oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tidjani Anaane ile yapılan anlaşmanın 2 yıllık olduğu da belirtildi.

Kaynak: AA