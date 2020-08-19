Son dakika haberleri... Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti
Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı.
19.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:46
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı.
Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbola Pazarspor'da başlayan genç futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 134 karşılaşmada 22 gole imza attı.
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Kaynak: AA