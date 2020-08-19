Son dakika haberleri... Menemenspor, Mehmet Aytemiz'i transfer etti Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, TFF 2. Lig'e yükselen Pazarspor'dan Mehmet Aytemiz ile anlaştı. Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola Pazarspor'da başlayan genç futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 134 karşılaşmada 22 gole imza attı. Kaynak: AA