Son dakika haberleri | Menemenspor'da İsmail Haktan ve Aydın Yılmaz formayı alacak
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Son dakika haberleri | Menemenspor'da İsmail Haktan ve Aydın Yılmaz formayı alacak

08.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:21
Son dakika haberleri | Menemenspor'da İsmail Haktan ve Aydın Yılmaz formayı alacak

Son dakika habere göre SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'da devre arasında transfer edilen İsmail Haktan Odabaşı, 11'e göz kırptı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'da devre arasında transfer edilen İsmail Haktan Odabaşı, 11'e göz kırptı. Ankara deplasmanında oyuna sonradan girip takımına 90+3'üncü dakikada beraberlik golünü atan deneyimli futbolcunun antrenman eksikliklerini giderdiği ve tam kapasite hazır olduğu ifade edildi. Menemenspor'un diğer önemli transferlerinden eski Galatasaraylı Aydın Yılmaz'ın da idman eksiğini her geçen kapattığı vurgulandı. Aydın, Ankaraspor maçında sonradan oyuna girip 16 ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

Teknik direktör Ümit Karan'ın hem İsmail Haktan hem de Aydın Yılmaz'a bundan sonraki maçlarda daha fazla şans vereceği bildirildi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılarda şampiyonluklar yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde gol dahi atan 32 yaşındaki Aydın Yılmaz, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra kariyerinde düşüş yaşadı. Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Sakaryaspor'da forma giyen deneyimli futbolcu, devre arasında Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Ümit Karan'ın isteği ile Menemenspor'a imza attı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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