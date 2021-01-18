Son dakika haberleri | Menemenspor Asante'nin peşinde

Son dakika haber... TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK'dan Berkay Samancı ile sözleşme imzalayıp, 3'üncü Lig ekibi Manisaspor'dan Cevdet Enes'le prensipte anlaşan Menemenspor, 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile söz kesti.

TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK'dan Berkay Samancı ile sözleşme imzalayıp, 3'üncü Lig ekibi Manisaspor'dan Cevdet Enes'le prensipte anlaşan Menemenspor, 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile söz kesti.

Son olarak Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında oynayan genç orta saha oyuncusunun İzmir'e davet edildiği bildirildi. Asante bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkıp 64 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı