PEHLİVAN: HEDEFİM 200 BİN KİŞİDEN ALLAH'IN RIZASINI ALMAK

Menemen'de başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı, kazanan Aydın Pehlivan oldu (3)

Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Aydın Pehlivan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Menemen'in evladıyım" diyen Pehlivan, 200 bine yakın nüfusumuz var. 200 bin kişinin başkanvekili olmaya geliyorum. Hedefim 200 bin kişiden 'Allah razı olsun' cümlesini duymaktır dedi. Bugün itibariyle sürecin geride kaldığını ifade eden Pehlivan, Menemen'de her şey noktalandı. Nihai olarak mahkememizin vermiş olduğu karar gereği yapılan dördüncü turda, kura çekiminin tekrarına karar verilmiştir. Bu kura çekimini bugün gerçekleştirdik ve rabbim bize nasip etti. Menemen'imizi inşallah AK Belediyecilik ile tanıştıracağız. Yarından itibaren halkımız için gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim kampanyası bölümümüzde hazırlamış olduğumuz birçok proje vardı. İki yılımız bu konuyla ilgili kayıp oldu. Menemen Belediyesi'nin içinde bulunmuş olduğu durum tüm Türkiye tarafından medya aracılığıyla biliniyordu. Allah'ın izniyle biz bununla ilgili şikayet etmiyoruz. Bugünden itibaren halkımız ve belediyemiz için ne gerekiyorsa yapıyor olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, nasıl Türkiye'de AK Belediyecilik vermiş olduğu hizmetlerle kendini kanıtladıysa, Allah'ın izniyle aynısını Menemen halkı için de yapıyor olacağız. 22 yıllık bir hasreti sonlandırmış olduk diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı