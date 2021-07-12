Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı
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Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı

Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sırbistan ve Belçika'dan memleketlerine gitmek üzere Edirne Kapıkule'den çıkış yapan 2 otomobilin Havsa-Babaeski otoyolunda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sırbistan ve Belçika'dan memleketlerine gitmek üzere Edirne Kapıkule'den çıkış yapan 2 otomobilin Havsa-Babaeski otoyolunda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, memleketlerine gitmek için Edirne Kapıkule'den yurda giriş yapan Salih T. idaresindeki 1 UKX 036 plakalı otomobil, Havsa-Babaeski otoyolunda seyir halindeyken önce bariyerlere çarptı. Daha sonra aynı yönde seyir halinde gelen Orhan A. yönetimindeki WML PY57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Salih T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Havsa Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anını anlatan sürücü Orhan A., "Sırbistan'dan memleketim Adana'ya gitmek için yola çıktık. Dün akşam Türkiye'ye giriş yaptım ve otelde uyudum. Bu sabah yola çıktık. Önümde gri otomobil önce bariyerler çarptı. Daha sonra ben de aynı istikametten gelirken yandan çarptım. Şükür bir şeyimiz yok. İlk müdahaleyi yapmak için ben gittim. Gittiğimde uyudun mu diye sorduğumda uyumadım dedi. Otomobilden çıkarmaya çalıştım. Kolunda ve başından yaralandığı için çıkartamadım. Ne olur uzak yollardan geliyoruz lütfen yatın dinlenin, sonra yolunuza devam edin" dedi. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı
Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı
Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı
Son dakika haberleri | Memleketlerine giden gurbetçiler kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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