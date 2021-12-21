"Melek yüzler" Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti - Haberler
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"Melek yüzler" Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun düzenlediği "Melek Yüzler Çanakkale'de Duada" etkinliği kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen 21 down sendromlu çocuk, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edip burada şehit dedeleri için dua etti.

ÇANAKKALE (AA) - Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun düzenlediği "Melek Yüzler Çanakkale'de Duada" etkinliği kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen 21 down sendromlu çocuk, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edip burada şehit dedeleri için dua etti.

Sabah saatlerinde yola çıkan down sendromlu 21 çocuk ve ailesi Bağcılar Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüslerle şehitlikleri ziyaret edip bölge hakkında bilgi aldı.

Buradan Morto Koyu'ndaki Hisarlık Tepe'de yer alan Şehitler Abidesi'ne gelen heyet, 21 metrelik Türk bayrağı açtı.

Temsili şehitlikte dua eden çocuklar ve aileleri ardından temsili şehitliği gezdi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere etkinlik hakkında bilgi verdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın çok anlamlı günlerinden birini yaşadığını ifade eden Kaşdemir, "Şehitler Abidesi'ndeki tören alanı bugüne kadar bir çok tören gördü ama gerçekten bugün bu meydanda yapılan en anlamlı törenden birini yaşıyoruz. Melek yüzler bugün Çanakkale'deki tarihi alanda şehitler abidesinde buluştu. ve melek yüzler duada. Çanakkale hepimizin ortak değeri. Bu milletin ortak değeri. Bu milletin bütün unsurlarının ve fertlerinin ortak değeri. İnşallah bundan sonraki günlerde onları burada daha çok göreceğiz. Onlarla burayı daha anlamlı hale getireceğiz. İyi ki geldiler. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz, davet ediyoruz. Çanakkale hepimizin ortak değeri ve paydası. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onları unutmadık unutturmayacağız. Onları çok seviyoruz." dedi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise Çanakkale'de çok önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Federasyon olarak 21 Aralık'ta 21 down sendromlu gencimizle 21 metre Türk bayrağımız ile şehitliğe geldik. Burada amacımız toplumsal farkındalık yaratmak hem de şehitlerimizi unutmamak. Çünkü bu vatanı onlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Kaşdemir Tuncay'a hediye takdim etti.

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

Melek yüzler Çanakkale'de şehit dedeleri için dua etti

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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