Son dakika haberleri: Meksika'ya Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı ulaştı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sevkiyatı Meksika'daki Juarez Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşının ülkeye ulaşmasından ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Bugün salgın için sonun başlangıcıdır, hayatımızın tamamen değişmesine neden olan virüsü artık yenebileceğimizi açıkça söyleyebilirim. Bu yüzden umutluyuz ve çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Latin Amerika kıtasında Kovid-19 aşısının ilk kez Meksika'ya geldiğine işaret eden Ebrard, 2020-2021 yıllarında 116 milyon Meksikalının ücretsiz aşılanacağını söyledi.

Ebrard, amaçlarının 200 milyon doz aşı satın almak olduğunu belirterek önceliğin sağlık çalışanlarına ve Kovid-19 hastalarına tanınacağını kaydetti.

Ülkede aşılamalara yarından itibaren başlanması beklenirken Meksika'ya bir sonraki aşı sevkiyatının ise gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da açıklamasında, aşının gelmesinin Meksika için iyi bir haber olduğunu ancak ülkede aşı yaptırmanın zorunlu olmayacağını bildirdi.

Ülkede 1 milyon 338 bin 426 kişi virüse yakalanırken 119 bin 495 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan