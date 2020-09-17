Son dakika haberleri... Meksika kıyameti yaşıyor: Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Meksika kıyameti yaşıyor: Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Meksika kıyameti yaşıyor: Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı
17.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:40

Meksika'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 444 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 444 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 680 bin 931 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 kişi artarak 71 bin 978'e ulaştı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Özülkü Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Adem Büyük Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Erkek Karar Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Meksika kıyameti yaşıyor: Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 11:14:04. #1.14#
title