Son dakika haberleri... Meksika kıyameti yaşıyor: Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 444 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 444 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 680 bin 931 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 kişi artarak 71 bin 978'e ulaştı.

Kaynak: DHA