Son dakika haberleri | Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, şimdilik Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı
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Son dakika haberleri | Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, şimdilik Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, şimdilik Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, vücudunda antikor seviyesinin yeterli olduğunu belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı şimdilik tercih etmediğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, vücudunda antikor seviyesinin yeterli olduğunu belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı şimdilik tercih etmediğini söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Obrador, 25 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandıktan sonra vücudunun antikor geliştirdiğini belirterek, "Şimdilik aşı olmam gerekli değil, doktorlar bana yeterli antikora sahip olduğumu paylaştı." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, 16 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının ülkesinde hazır olduğunda halkı teşvik etmek için kendisinin de Kovid-19 aşısı olacağını bildirmişti.

204 bin 147 can kaybıyla dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3. ülke olan Meksika, vaka sayısında ise 2 milyon 250 bin 458 ile 14. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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