Son dakika haberleri... Meksika'da turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Meksika'da turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi öldü

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Son dakika haberleri... Meksika'da turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi öldü

Son dakika haberine göre Meksika'nın Jalisco eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

NBC'nin haberine göre, hafta sonu Lagos de Moreno şehrindeki otoyolda turist taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Jalisco Sivil Koruma ve Yangın Birimi, 2'si çocuk 12 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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