Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Latin Amerika ülkesi Meksika'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 719 artışla 599 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 256 artarak 64 bin 414'e ulaştı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 416 bin 738 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Meksika, dünyada en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA