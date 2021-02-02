Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 564 ölüm

Son dakika dünya haberi: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 708'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 448 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 708'e yükseldi. Ülkede 564 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 159 bin 100'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı