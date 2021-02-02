Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 564 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 564 ölüm

02.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:41
Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 564 ölüm

Son dakika dünya haberi: Meksika'da son 24 saatte 5 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 708'e ulaştı.

Meksika'da son 24 saatte 5 bin 448 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 869 bin 708'e yükseldi. Ülkede 564 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 159 bin 100'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Defne Samyeli Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu İlhan Cavcav Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 564 ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 08:41:32. #1.14#
title