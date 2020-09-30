Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

30.09.2020 07:10 | Son Güncelleme: 30.09.2020 07:14
Son dakika haberleri | Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 560 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 446 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 446 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 738 bin 163 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 560 kişi daha artarak 77 bin 163'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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