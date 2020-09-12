Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
12.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:53

Meksika'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 935 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 935 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 658 bin 299 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 534 kişi artarak 70 bin 183'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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