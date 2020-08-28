Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika dünya haberine göre Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
28.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:32

Meksika'da son 24 saatte 518 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 26 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 26 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 579 bin 914 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 518 kişi artarak 62 bin 594'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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