Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 4 bin 577 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 4 bin 577 yeni koronavirüs vakası

11.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:23
Son dakika haberleri: Meksika'da son 24 saatte 4 bin 577 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 135 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 135 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 577 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 577 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 814 bin 328 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 kişi daha artarak 83 bin 642'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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