Meksika'da sanayi bölgesinde korkutan yangın

Meksika'da bir sanayi bölgesinde çıkan yangın kısa sürede kontrolden çıkarak 3 ayrı şirkete ait tesise hasar verdi. Alevler 5 bin metrekarelik alana yayılırken, 4 itfaiyeci dumandan zehirlendi.

Meksika'nın Nuevo Len eyaletinin Santa Catarina şehrindeki bir sanayi bölgesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle karton ve plastik atıkların depolandığı tesiste yangın çıktı. Kısa sürede 5 bin metrekare alana yayılan alevler, 3 ayrı şirkete ait tesise hasar verdi. İtfaiye ekipleri, 40 araç ve 100 kişi ile saatlerce müdahale edilen yangının yüzde 70 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının çıktığı sanayi bölgesinde çalışan işçiler ve bölge halkı dahil toplam 282 kişi tahliye edilirken, yetkililer zamanında yapılan tahliyeler sayesinde olayda can kaybının olmadığını açıkladı. Yangında zehirlenen 4 itfaiyeci hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Saim Sevinç/ İHA)