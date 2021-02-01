Son dakika haberleri! Meksika'da parti düzenlenen eve silahlı saldırı: 7 ölü
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Son dakika haberleri! Meksika'da parti düzenlenen eve silahlı saldırı: 7 ölü

01.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:12
Son dakika haberleri! Meksika'da parti düzenlenen eve silahlı saldırı: 7 ölü

Son dakika haber: Meksika'nın Jalisco eyaletinde, silahlı dört saldırganın hafta sonu evde düzenlenen partide eğlenenlere ateş açması sonucu 7 kişi öldü.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, silahlı dört saldırganın hafta sonu evde düzenlenen partide eğlenenlere ateş açması sonucu 7 kişi öldü.

Polis, olay yerine 2 motosikletle gelen silahlı 4 saldırganın, hafta sonu parti düzenlenen eve baskın yaptığını açıkladı. İçeridekilerin paralarını ve değerli eşyalarını gasbeden saldırganlar daha sonra kalabalığın üzerine ateş açarak biri kadın 7 kişiyi öldürdü.

Jalisco eyaleti, uzun zamandır aynı adlı kartele ev sahipliği yapıyor. Saldırının birkaç uyuşturucu çetesinin bölge hakimiyeti için savaştığı Zacatecas eyaleti sınırına yakın bir yerde gerçekleştirildiği belirtildi.

Jalisco'nun komşusu Michoacan eyaletinde de benzer bir silahlı saldırı düzenlendi. Bir partiye katılanları hedef alan 3 saldırganın açtığı ateşte aralarında çocukların da olduğu birkaç kişinin yaralandığı açıklandı.

Meksika'daki çoğu eyalette yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğlence partileri düzenlenmemesi uyarısında bulunuyor ancak yaptırım konusunda gerekli özenin gösterilmediği de biliniyor. Federal hükümet, bu tür organizasyonlar nedeniyle gözaltılar yapılmaması konusunda eyaletleri uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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