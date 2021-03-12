Son dakika haberleri | Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri | Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı

12.03.2021 02:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 02:54
Son dakika haberleri | Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı

Son dakika gündem haberi: Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinde, karşı yönden gelen kamyonla çarpışan akaryakıt tankerinin alev alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Nuevo Leon eyaletinde, karşı yönden gelen kamyonla çarpışan akaryakıt tankerinin alev alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan habere göre, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kentinin 37 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 40 ton akaryakıt taşıyan tanker, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ve kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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