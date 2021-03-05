Son dakika haberleri | Meksika'da hükümet, "Federal Seçimler" için adaylara elektronik koruma sağlayacak

Bir son dakika haberine göre Meksika'da hükümet, haziran ayında yapılması planlanan Federal Seçimlerde, adayların can güvenliğini garanti altına almak için elektronik koruma sağlayacak.

Meksika'da hükümet, haziran ayında yapılması planlanan Federal Seçimlerde, adayların can güvenliğini garanti altına almak için elektronik koruma sağlayacak.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, adayların seçimlerde maruz kaldıkları çeşitli saldırılar nedeniyle bir dizi güvenlik tedbirini hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Seçimlerin "şeffaf ve özgürce" yapılması gerektiğine işaret eden Lopez Obrador, "Adayların tehdit edilmemesi, saldırılmaması, gözdağı verilmemesi için onlara koruma planı hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, söz konusu planın, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun (CNDH) talimatları doğrultusunda uygulanacağını dile getirerek, adaylara "kararlı ve güçlü" olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaş Koruma Güvenliği Sekreteri Rosa Icela Rodriguez de adayların güvenliğinin sağlanması ve seçimlerin özgür ve adil olarak tamamlanması için eyalet valileriyle koordineli çalışılacaklarını söyledi.

Resmi verilere göre, Eylül 2020 ila Şubat 2021 süre zarfında seçimlere başvuran adaylardan 74'üne saldırı yapıldı ve bunlardan 64'ü cinayete kurban gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan