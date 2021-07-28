Son dakika haberleri: Meksika'da evleri ateşe veren yaklaşık 200 kişilik silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı

Bir son dakika haberine göre SAN CRISTOBAL DE LAS Meksika'da silahlı kişiler, Chiapas eyaletine bağlı Pantelho kentine baskın düzenleyerek evleri ve araçları ateşe verdi, 21 kişiyi kaçırdı.