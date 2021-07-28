Son dakika haberleri: Meksika'da evleri ateşe veren yaklaşık 200 kişilik silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Meksika'da evleri ateşe veren yaklaşık 200 kişilik silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı

Son dakika haberleri: Meksika'da evleri ateşe veren yaklaşık 200 kişilik silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SAN CRISTOBAL DE LAS Meksika'da silahlı kişiler, Chiapas eyaletine bağlı Pantelho kentine baskın düzenleyerek evleri ve araçları ateşe verdi, 21 kişiyi kaçırdı.

SAN CRISTOBAL DE LAS Meksika'da silahlı kişiler, Chiapas eyaletine bağlı Pantelho kentine baskın düzenleyerek evleri ve araçları ateşe verdi, 21 kişiyi kaçırdı.

Chiapaslı yetkililer, yakın zamanda ortaya çıkan "El Machete" adlı grubun üyeleri olduklarını düşündükleri yaklaşık 200 maskeli ve silahlı kişinin önceki gün Pantelho'ya baskın düzenlediğini açıkladı.

"El Machete"nin, Chiapas'ta faaliyet gösteren uyuşturucu kartellerinin saldırılarıyla mücadele etme iddiasıyla kurulduğunu anımsatan yetkililer, silahlı kişilerin suçluları bulmak bahanesiyle kentte sokak sokak gezdiğini belirtti.

Silahlı grubun bazı evleri yaktığını, belediye binasına zarar verdiğini ve 21 kişiyi kaçırdığını söyleyen yetkililer, Pantelho halkının paniğe kapıldığını ifade etti.

Bölgede yaşayan aktivist Pedro Gomez de grubun en az 3 aracı ve 10 evi ateşe verdiğini aktardı.

Soruşturma açıldı

Chiapas Savcılık Ofisi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

Yetkili, silahlı kişilerin "El Machete" üyeleri olduğunu dile getirdi.

Meksika'da geçen hafta silahlı kişiler, "El Machete" adlı grubu kurduklarını duyurmuştu. Kendilerini "savunma kuvvetleri" olarak ilan eden grup, organize suçla mücadele sözü vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Rıza Çalımbay Roger Schmidt Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Meksika'da evleri ateşe veren yaklaşık 200 kişilik silahlı grup 21 kişiyi kaçırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:56:13. #1.14#

title